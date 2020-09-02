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Сын Шакила О'Нила ответил на критические выпады Трампа в адрес НБА

Сын Шакила О'Нила ответил на критические выпады Трампа в адрес НБА
Баскетбол / НБА 0

Шариф О'Нил, сын легендарного центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакила О'Нила, отреагировал на высказывание президента США Дональда Трампа в адрес НБА.

«Люди устали смотреть на крайне политизированную НБА. Баскетбольные рейтинги на порядок упали, и им уже не подняться. Надеюсь, в футболе и бейсболе смотрят на это и делают выводы, потому что с ними может произойти то же самое. Стоять в полный рост за нашу страну и наш флаг!» – написал Трамп.

Шариф в ответ на это иронично отметил: «Он просто злился, что никогда не сможет сам играть в баскетбол».

НБА и игроки лиги после рестарта сезона активно поддерживают движение за права темнокожих Black Lives Matter. Баскетболисты преклоняют колено во время исполнения гимна США перед матчами. Трамп уже неоднократно критиковал лигу за подобный жест.

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