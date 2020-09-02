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НБА опубликовала полное расписание полуфиналов Восточной и Западной конференций

НБА опубликовала полное расписание полуфиналов Восточной и Западной конференций
Баскетбол / НБА 0

Противостояние «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер» пока остаётся единственной серией первого раунда плей-офф НБА, которая ещё не завершилась, счёт в ней равный – 3-3. 7-й матч состоится 2 сентября. Победитель через два дня встретится во втором раунде с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Второй полуфинал Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс» стартует 3 сентября.

Напомним, что в Восточной конференции полуфиналы уже идут. «Бостон Селтикс» ведёт в противостоянии с «Торонто Рэпторс» — 2-0. А «Майами Хит» выиграл стартовый матч серии у «Милуоки Бакс», счёт в серии 1-0.

С полным расписанием полуфиналов Восточной и Западной конференций НБа можно ознакомиться на странице инсайдера Криса Хэйнса в «Твиттере».

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