Павел Астахов прояснил позицию «Химок» по подписанию восьмого легионера

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прояснил позицию клуба по подписанию восьмого легионера в заявку на предстоящий сезон.



«Пока нет чёткого решения тренерского штаба, нужен ли нам восьмой легионер. Пока мы в процессе, но, как я всегда говорю, селекция никогда не заканчивается. Сейчас команды, участвующие в рестарте НБА, постепенно вылетают из плей-офф. Если вдруг там найдётся кандидатура, которая будет свободна и устроит Римаса Куртинайтиса, будем думать. Если нет, то начнём сезон теми игроками, которые у нас есть. У нас и так, можно сказать, полный ростер. Плюс иметь одну легионерскую позицию в запасе тоже неплохо. Это позволит подписать кого-то в ходе сезона в случае непредвиденных обстоятельств», — приводят слова Астахова «Известия».