Павел Астахов прояснил позицию «Химок» по подписанию восьмого легионера

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прояснил позицию клуба по подписанию восьмого легионера в заявку на предстоящий сезон.
«Пока нет чёткого решения тренерского штаба, нужен ли нам восьмой легионер. Пока мы в процессе, но, как я всегда говорю, селекция никогда не заканчивается. Сейчас команды, участвующие в рестарте НБА, постепенно вылетают из плей-офф. Если вдруг там найдётся кандидатура, которая будет свободна и устроит Римаса Куртинайтиса, будем думать. Если нет, то начнём сезон теми игроками, которые у нас есть. У нас и так, можно сказать, полный ростер. Плюс иметь одну легионерскую позицию в запасе тоже неплохо. Это позволит подписать кого-то в ходе сезона в случае непредвиденных обстоятельств», — приводят слова Астахова «Известия».
- 2 сентября 2020
-
19:18
-
19:10
-
19:06
-
19:02
-
17:59
-
15:46
-
14:57
-
14:40
-
13:52
-
13:12
-
12:59
-
12:53
-
12:33
-
12:07
-
11:59
-
11:40
-
11:31
-
10:59
-
10:06
-
09:37
-
09:14
-
07:41
-
07:11
-
06:05
-
03:21
- 1 сентября 2020
-
23:24
-
22:47
-
21:12
-
21:03
-
19:48
-
19:28
-
19:19
-
19:12
-
18:43
-
17:45