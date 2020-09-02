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Павел Астахов прояснил позицию «Химок» по подписанию восьмого легионера

Павел Астахов прояснил позицию «Химок» по подписанию восьмого легионера
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прояснил позицию клуба по подписанию восьмого легионера в заявку на предстоящий сезон.

«Пока нет чёткого решения тренерского штаба, нужен ли нам восьмой легионер. Пока мы в процессе, но, как я всегда говорю, селекция никогда не заканчивается. Сейчас команды, участвующие в рестарте НБА, постепенно вылетают из плей-офф. Если вдруг там найдётся кандидатура, которая будет свободна и устроит Римаса Куртинайтиса, будем думать. Если нет, то начнём сезон теми игроками, которые у нас есть. У нас и так, можно сказать, полный ростер. Плюс иметь одну легионерскую позицию в запасе тоже неплохо. Это позволит подписать кого-то в ходе сезона в случае непредвиденных обстоятельств», — приводят слова Астахова «Известия».

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