Кокошков: не работал бы в «Фенербахче», если бы «Финикс» выбрал Дончича на драфте

Главный тренер «Фенербахче» Игор Кокошков заявил, что, скорее всего, продолжил бы возглавлять «Финикс Санз», если бы команда в 2018 году на драфте НБА выбрала Луку Дончича, а не Деандре Эйтона.



«У Луки фантастическая динамика развития. В прошлом году он был одним из самых талантливых игроков в мире, а сегодня уже входит в число немногих избранных баскетболистов. Не следует забывать, что ему всего 21 год. И он будет играть в течение 17-18 лет. Я верю, что если Лука будет здоров, то ничто не помешает ему завоевать чемпионский перстень. Не вижу силы, способной предотвратить это. Мы знали, что он будет одним из лучших, но кто же ожидал, что Дончич достигнет такого уровня за столь короткое время? Думаю, никто.

Сегодня мы разговариваем с вами в Турции, но меня бы не было здесь, если бы «Финикс» выбрал Дончича на драфте», — приводит слова наставника «Фенербахче» Eurohoops.



Кокошков фактически не работал с Дончичем в НБА, но вместе со сборной Словении они взяли трофей Евробаскета-2017.