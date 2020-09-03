Стив Нэш прокомментировал назначение на пост главного тренера «Бруклина»

Двукратный MVP НБА Стив Нэш поделился мнением о назначении на пост главного тренера «Бруклин Нетс», отметив важность взаимоотношений с лидерами команды Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.
«Кевин Дюрант – один из величайших игроков, которых я когда-либо видел, и очень важно заручиться его доверием. Наши взаимоотношения с Кайри Ирвингом тоже очень важны. Он разыгрывающий, а я тренер. Очень радует, что у меня есть возможность узнать его получше и понять его видение игры, а также помочь Кайри усовершенствовать свои навыки», – приводит слова Нэша журналист Марк Джей Спирс на своей странице в «Твиттере».
Нэш подписал с «Бруклином» четырёхлетний контракт. Бывший главный тренер «Нетс» Жак Вон остался в клубе в качестве ассистента. В следующем сезоне «Бруклин» должен стать одним из фаворитов в борьбе за титул после возвращения в строй Дюранта и Ирвинга.
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