Смит — о назначении Нэша в «Бруклин»: это привилегия белых

Известный телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал назначение Стива Нэша на должность главного тренера «Бруклин Нетс».
«Хочу поздравить Стимва Нэша, он это заслужил. Но в этом и есть привилегия белых. Такого не происходит с чернокожими. Нет никакого тренерского опыта? И ты внезапно получаешь работу в „Бруклине“. Я знаю, что и Дюрант, и Ирвинг поддерживают это назначение. Но я думаю о Тайроне Лю — от его кандидатуры просто отказались.
Я думаю о человеке, который строил фундамент „Голден Стэйт“, Марке Джексоне. От него тоже отказались. Отказались из-за парня, который является одним из лучших, кого можно встретить в своей жизни, и он может проделать фантастическую работу. Но у него вообще нет опыта», — написал Стивен Эй Смит в своём «твиттере».
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