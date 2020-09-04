«Торонто» вырвал победу у «Бостона» за 0,5 сек до конца встречи

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» завершился 3-й матч полуфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс». Победу в этой встрече со счётом 104:103 одержали номинальные гости паркета игроки «Торонто Рэпторс» и сократили отставание в серии – 1-2.
Самый значительный вклад в победу «Торонто» внёс разыгрывающий Кайл Лоури, набравший 31 очко и совершивший 6 подборов и 8 передач.
В составе «Бостона» самым результативным стал разыгрывающий Кемба Уокер – 29 очков, 3 подбора и 3 передачи.
Дабл-даблами отметились по одному игроку из каждой команды. Со стороны «Бостона» — это Джейлен Браун (19 очков, 12 подборов и 2 передачи), а у «Торонто» — О'Джи Ануноби (12 очков, 10 подборов и 1 передача).
Отметим, что за 0,5 сек до конца встречи в счёте (103:101) вели игроки «Бостона», однако точный бросок из-за дуги от Ануноби принёс «Торонто» победу в этой игре.
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