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«Торонто» вырвал победу у «Бостона» за 0,5 сек до конца встречи

«Торонто» вырвал победу у «Бостона» за 0,5 сек до конца встречи
Баскетбол / НБА 0

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» завершился 3-й матч полуфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс». Победу в этой встрече со счётом 104:103 одержали номинальные гости паркета игроки «Торонто Рэпторс» и сократили отставание в серии – 1-2.

Самый значительный вклад в победу «Торонто» внёс разыгрывающий Кайл Лоури, набравший 31 очко и совершивший 6 подборов и 8 передач.

В составе «Бостона» самым результативным стал разыгрывающий Кемба Уокер – 29 очков, 3 подбора и 3 передачи.

Дабл-даблами отметились по одному игроку из каждой команды. Со стороны «Бостона» — это Джейлен Браун (19 очков, 12 подборов и 2 передачи), а у «Торонто» — О'Джи Ануноби (12 очков, 10 подборов и 1 передача).

Отметим, что за 0,5 сек до конца встречи в счёте (103:101) вели игроки «Бостона», однако точный бросок из-за дуги от Ануноби принёс «Торонто» победу в этой игре.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
04 сентября 2020, пятница. 01:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
103 : 104
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Уокер - 29, Браун - 19, Тейтум - 15, Смарт - 11, Тайс - 9, Уильямс - 5, Уонамэйкер - 5, Кантер - 4, Оджелей - 3, Уильямс - 3, Грин, Лэнгфорд, Пуарье, Уотерс, Фалль, Хэйворд, Эдвардс
Торонто Рэпторс: Лоури - 31, Ванвлит - 25, Сиакам - 16, Ануноби - 12, Марк Газоль - 10, Пауэлл - 8, Ибака - 2, Бриссетт, Буше, Джонсон, Дэвис, Маккоу, Миллер, Томас, Уотсон, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
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