«Торонто» покорил рекорд легендарных команд «Чикаго» и «Лейкерс» прошлого столетия

«Торонто Рэпторс» стал четвёртым клубом НБА, игроки которого реализовали победные броски с финальной сиреной как минимум в двух сезонах подряд, сообщает ESPN Stats and Info на своей странице в «Твиттере».

«Рэпторс» присоединились к «Бостон Селтикс» (2009 и 2010), «Чикаго Буллз» (1993 и 1994) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (1962-1964). В составе «Торонто» победными баззерами отметились Кавай Леонард и О Джи Ануноби, у «Чикаго» отличились Майкл Джордан и Тони Кукоч, у «Бостона» — Глэн Дэвис и Пол Пирс, у «Лейкерс» — дважды Джерри Уэст и один раз Элджин Бэйлор.

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» завершился 3-й матч полуфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс». Победу в этой встрече со счётом 104:103 одержали номинальные гости паркета игроки «Торонто Рэпторс» и сократили отставание в серии – 1-2.



За 0,5 секунды до конца встречи в счёте (103:101) вели игроки «Бостона», однако точный бросок из-за дуги от Ануноби принёс «Торонто» победу в этой игре.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.