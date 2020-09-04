Кавай Леонард повторил выдающийся исторический рекорд Майкла Джордана

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард записал в свой актив 29 очков в первом полуфинальном матче Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (120:97, 1-0 в серии), повторив тем самым исторический рекорд легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.



Леонард и Джордан — единственные игроки, набравшие не менее 29 очков в каждой из первых семи игр плей-офф НБА.

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Кавай стал самым результативным игроком своей команды в этой встрече. 19 очков на свой счёт записал Пол Джордж. Маркус Моррис — 18.

Следующий матч между Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс» состоится 6 сентября, начало – в 4:00 мск.