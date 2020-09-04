Джефферсон ответил на критический выпад Пиппена

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон прокомментировал перепалку с легендарным игроком «Чикаго» Скотти Пиппеном.



Джефферсон ранее сравнил лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокумбо с прославленным баскетболистом «Чикаго», а тот резко отреагировал.



«Я не Яннис, я не становился MVP лиги дважды подряд (он сделает это через несколько дней). И он не я. Вопрос… А кем ты был как игрок?» — прокомментировал Скотти заявление Ричарда.



«У меня 14-летнего сейчас взрыв мозга», – написал позже Джефферсон.

14-летие Джефферсона пришлось на середину 90-х, когда «Буллз» с Пиппеном в составе доминировали в НБА.

Скотти Пиппен и Майкл Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграли 6 титулов чемпиона НБА в 1990-х годах. При этом Джордан выступал бесспорной первой опцией «Чикаго», а Пиппен всегда воспринимался как его второстепенный напарник.