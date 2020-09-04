Джефферсон ответил на критический выпад Пиппена

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон прокомментировал перепалку с легендарным игроком «Чикаго» Скотти Пиппеном.
Джефферсон ранее сравнил лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокумбо с прославленным баскетболистом «Чикаго», а тот резко отреагировал.
«Я не Яннис, я не становился MVP лиги дважды подряд (он сделает это через несколько дней). И он не я. Вопрос… А кем ты был как игрок?» — прокомментировал Скотти заявление Ричарда.
«У меня 14-летнего сейчас взрыв мозга», – написал позже Джефферсон.
14-летие Джефферсона пришлось на середину 90-х, когда «Буллз» с Пиппеном в составе доминировали в НБА.
Скотти Пиппен и Майкл Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграли 6 титулов чемпиона НБА в 1990-х годах. При этом Джордан выступал бесспорной первой опцией «Чикаго», а Пиппен всегда воспринимался как его второстепенный напарник.
- 4 сентября 2020
-
13:13
-
12:45
-
11:57
-
10:59
-
10:15
-
09:36
-
08:36
-
08:15
-
08:07
-
07:58
-
07:54
-
07:49
-
07:24
-
06:49
-
04:36
-
04:03
-
00:46
-
00:09
- 3 сентября 2020
-
23:37
-
23:00
-
22:51
-
22:29
-
21:44
-
21:22
-
20:52
-
19:52
-
18:59
-
18:54
-
18:47
-
18:43
-
18:35
-
18:29
-
17:59
-
15:47
-
15:21