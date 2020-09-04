Тайлер Хироу оценил пикантную фотографию своей девушки-модели

Новичок «Майами Хит» Тайлер Хироу оценил эротичный снимок своей девушки инстаграм-модели Кати Хенри, который та опубликовала в социальной сети.



«Это для тебя», — подписала фотографию девушка.

«Кто сотворил тебя такой?» – написал в комментариях баскетболист и оставил эмодзи с сердечками вместо глаз. Катя ответила ему аналогичным смайликом.

Фото доступно на странице katyaelisehenry в «Инстаграме».

Хироу и Хенри начали встречаться во время карантина, связанного с пандемией коронавируса. В настоящий момент баскетболист находится в Орландо, где его команда участвует в плей-офф-2020 в закрытом кампусе.



«Майами Хит» ведёт 2-0 в полуфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции с «Милуоки Бакс».