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Тайлер Хироу оценил пикантную фотографию своей девушки-модели

Тайлер Хироу оценил пикантную фотографию своей девушки-модели
Баскетбол / НБА 0

Новичок «Майами Хит» Тайлер Хироу оценил эротичный снимок своей девушки инстаграм-модели Кати Хенри, который та опубликовала в социальной сети.

«Это для тебя», — подписала фотографию девушка.

«Кто сотворил тебя такой?» – написал в комментариях баскетболист и оставил эмодзи с сердечками вместо глаз. Катя ответила ему аналогичным смайликом.

Фото доступно на странице katyaelisehenry в «Инстаграме».

Хироу и Хенри начали встречаться во время карантина, связанного с пандемией коронавируса. В настоящий момент баскетболист находится в Орландо, где его команда участвует в плей-офф-2020 в закрытом кампусе.

«Майами Хит» ведёт 2-0 в полуфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции с «Милуоки Бакс».

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