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Расселл выбрал игрока, вокруг которого строил бы команду. Это не Зайон, Яннис или Дончич

Расселл выбрал игрока, вокруг которого строил бы команду. Это не Зайон, Яннис или Дончич
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Д'Анджело Расселл рассказал, вокруг кого он бы предпочёл строить команду на ближайшие годы, будь у него выбор. По словам игрока, центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо является олицетворением баскетбола будущего.

«Честно говоря, с учётом того, как развивается лига, я бы пошёл по одной дороге с Бэмом Адебайо. Когда у вас есть кто-то настолько универсальный в защите и при этом сильный в нападении… Это то, куда двигается лига. Вы видите, как он защищается против Янниса Адетокунбо и он усложняет ему матчи. Так что, конечно, я бы строил команду вокруг него», — приводит слова Расселла Fadeaway World.

Напомним, «Майами Хит» Адебайо в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Милуоки Бакс» лидирует со счётом 2-0.

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