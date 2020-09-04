Расселл выбрал игрока, вокруг которого строил бы команду. Это не Зайон, Яннис или Дончич

Разыгрывающий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Д'Анджело Расселл рассказал, вокруг кого он бы предпочёл строить команду на ближайшие годы, будь у него выбор. По словам игрока, центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо является олицетворением баскетбола будущего.
«Честно говоря, с учётом того, как развивается лига, я бы пошёл по одной дороге с Бэмом Адебайо. Когда у вас есть кто-то настолько универсальный в защите и при этом сильный в нападении… Это то, куда двигается лига. Вы видите, как он защищается против Янниса Адетокунбо и он усложняет ему матчи. Так что, конечно, я бы строил команду вокруг него», — приводит слова Расселла Fadeaway World.
Напомним, «Майами Хит» Адебайо в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Милуоки Бакс» лидирует со счётом 2-0.
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