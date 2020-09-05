Уволенный за употребление слова «ниггер» комментатор НБА впервые высказался об инциденте

Комментатор Дэвид Фоке, уволенный из «Шарлотт Хорнетс» за употребление слова «ниггер» в социальной сети, в первом интервью после инцидента заявил, что надеется в будущем вернуться к работе.



«Надеюсь, эта ошибка не приведет к завершению карьеры. Но не могу сейчас сказать, что приступлю к чему-то новому во вторник, после выходных. Пройдёт какое-то время. Что будет, то будет. Могу дать два совета. Не стоит спешить. Что бы вы ни пытались донести, не спешите. И перечитывайте написанное. Это две вещи, которые хотелось бы донести людям. Я поспешил. И не стал вычитывать написанное.

Люблю НБА с детства. Помню, как смотрел матчи «Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс» в финале Восточной конференции. Мне было около девяти лет. Восхищался телеведушим Марвом Альбертом. Помню, как думал: «У Марва лучшая работа в мире. Он находится возле площадки». Именно тогда я единственный раз в жизни сказал: «Это то, чем хочу заниматься», – приводит слова Фоке The Charlotte Observer.

Фоке отработал комментатором в «Шарлотт» один сезон. Он извинился за появление слова с расистским подтекстом в своей записи и заявил, что произошла опечатка. Предположительно, Фоке случайно написал слово «ниггер» вместо «наггетс», делясь впечатлениями от матча плей-офф НБА «Денвер» — «Юта».