«Реал» уверенно обыграл «Сарагосу» в предсезонном матче

«Реал» в товарищеском матче одержал уверенную победу над «Сарагосой» (91:75), сообщает Eurohoops.



Команда Пабло Ласо продолжает подготовку к Суперкубку Испании, который состоится на следующей неделе (12-13 сентября). В первой половине «Реал» оформил преимущество со счётом 41:35. После перерыва мадридский клуб прибавил в атаке, набрал 51 очко и увеличил разрыв.



В составе «Реала» лучшую результативность показал тяжёлый форвард Трэй Томпкинс (13 очков). В активе разыгрывающего Факундо Кампаццо и тяжёлого форварда Джеффри Тэйлора по 11 баллов в графе результативности. Центровой Вальтер Тавареш набрал 9 очков.

Первый матч в Евролиге подопечные Ласо проведут 2 октября в гостях против «Басконии». 8 октября «Реал» примет на своей площадке «Валенсию».