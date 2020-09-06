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Жена Леброна прибыла в «пузырь» в Орландо

Жена Леброна прибыла в «пузырь» в Орландо
Баскетбол / НБА 0

Жена лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Саванна прибыла в «пузырь» в Орландо (штат Флорида, США). По словам баскетболиста, это стало для него настоящим благословением. Вместе с тем форвард посетовал, что дети по-прежнему не с ним.

«Это настоящее благословение, что моя жена здесь, но мои дети всё ещё в Лос-Анджелесе, а мама — в Огайо. Но я определённо счастлив, что жена здесь. Как бы то ни было, я фокусируюсь на главном. Главное сейчас на баскетбольной площадке», — приводит слова Леброна обозреватель Бен Голивер на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, ранее множество баскетболистов жаловались на запрет со стороны НБА посещать «пузырь» членам семей. Меры предосторожности принимаются из-за пандемии коронавируса.

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