Жена Леброна прибыла в «пузырь» в Орландо
Жена лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Саванна прибыла в «пузырь» в Орландо (штат Флорида, США). По словам баскетболиста, это стало для него настоящим благословением. Вместе с тем форвард посетовал, что дети по-прежнему не с ним.
«Это настоящее благословение, что моя жена здесь, но мои дети всё ещё в Лос-Анджелесе, а мама — в Огайо. Но я определённо счастлив, что жена здесь. Как бы то ни было, я фокусируюсь на главном. Главное сейчас на баскетбольной площадке», — приводит слова Леброна обозреватель Бен Голивер на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Напомним, ранее множество баскетболистов жаловались на запрет со стороны НБА посещать «пузырь» членам семей. Меры предосторожности принимаются из-за пандемии коронавируса.
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