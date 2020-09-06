Никола Йокич установил новый рекорд в истории НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич во втором матче серии полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» набрал 28 очков (10/17 с игры, 4/5 из-за дуги), а также сделал 18 подборов и 4 передачи.



Йокич — единственный игрок в истории НБА, который собрал как минимум 18 подборов и реализовал 4 трёхочковых в матче плей-офф. Впервые Йокич сделал это в прошлогодней игре плей-офф с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Во встрече с «Клипперс» Йокич успел набрать подобную статистику за рекордные 37 минут, в то время как в матче с «Блэйзерс», который завершился после четырёх овертаймов, ему потребовалось для этого 65 минут.

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На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (Орландо, США) состоялся второй полуфинальный матч Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Наггетс» со счётом 110:101, счёт в серии равный — 1-1.