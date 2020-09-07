Леброн Джеймс и Энтони Дэвис переписали историю НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА обыграл «Хьюстон Рокетс» – 117:109, сравняв счёт в серии – 1-1, а статистика, которую продемонстрировали лидеры команды Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, помогла им переписать очередной рекорд лиги.



Напомним во втором матче с «Хьюстоном» самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс Дэвис, отметившийся дабл-даблом из 34 очков, 10 подборов и 4 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Лос-Анджелеса» оформил Джеймс – 28 очков, 11 подборов и 9 передач.



В истории НБА никогда не было дуэта, в котором каждый из баскетболистов за семь матчей постсезона в среднем набирал 25,0+ очков и 10,0+ подборов.



У Леброна в нынешнем плей-офф средняя статистика: 26,4 очка, 10,0 подбора, у Дэвиса — 29,7 очка, 10,1 подбора.

