Куртинайтис объяснил, зачем «Химки» подписали Эррика Макколлума

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание клубом американского защитника Эррика Макколлума.



«У Макколлума большой опыт, играл и в «Анадолу Эфес», и в УНИКСе очень здорово. Нам же очень нужен разыгрывающий, игрока на эту позицию мы искали всё лето и в итоге остановили свой выбор на Эррике. Он хорошо знает Единую лигу ВТБ и Евролигу. Универсальный игрок, может и сам забить, и пас отдать. Думаю, с новыми партнёрами по команде он покажет свой максимум», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».



В прошлом сезоне Макколлум принял участие в 16 матчах Кубка Европы (14 — в старте) в составе казанского УНИКСа, его средние показатели: 17,1 очка, 3,9 передачи, 3,1 подбора и 1,1 перехвата за 28,33 минуты.

«Химки» подписали Эррика Макколлума