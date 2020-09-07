Евролига назвала место проведения «Финала четырёх»

«Финал четырёх» баскетбольной Евролиги сезона-2020/2021 состоится в Кёльне (Германия) на «Ланксесс Арене», сообщается на официальном сайте турнира.

Решающие матчи Евролиги пройдут в Германии с 28 по 30 мая 2021 года. Кёльн должен был принять «Финал четырёх» в сезоне-2019/2020, но соревнования были досрочно завершены из-за пандемии коронавируса.



Напомним, в первом туре Евролиги-2020/2021 московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной», а петербургский «Зенит» на выезде сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Эти матчи пройдут 1 октября. Подмосковные «Химки» днём позже примут греческий «Панатинаикос».

Расписание встреч между российскими клубами в Евролиге-2020/2021:



11 декабря. «Химки» — ЦСКА

17 ноября. «Зенит» — «Химки»

18 декабря. ЦСКА – «Зенит»

26 марта. «Химки» — «Зенит»

30 марта. «Зенит» — ЦСКА

2 апреля. ЦСКА – «Химки».