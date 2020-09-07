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Пашутин ответил, возможно ли появление в «Локомотиве» Воронцевича

Пашутин ответил, возможно ли появление в «Локомотиве» Воронцевича
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин ответил на вопрос о возможном появлении в команде экс-форварда ЦСКА Андрея Воронцевича, который является свободным агентом.

«Мы очень уважаем Воронцевича. Андрей — баскетболист высочайшего уровня, много лет провел в составе ЦСКА и выиграл, наверное, все что только возможно в Европе. Конечно, желаю Андрею здоровья и такой же яркой карьеры. Но у нас курс взят на воспитанников, игроков нашей академии. Это Валера Калинов, Владислав Емченко, Даниил Середа, Егор Сычков… Молодая плеяда сейчас восходит и показывает на тренировках довольно зрелую игру. Работа академии «Локомотива» приносит плоды, сейчас уже ребята наши возмужали и готовы физически. Теперь надо набираться опыта. Им необходима игровая практика, чтобы они смогли быть полноценными игроками ротации», — приводит слова Пашутина «Матч ТВ».

Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года. За красно-синих провёл 696 матчей. В составе «армейцев» Андрей девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, трижды выиграл Евролигу. Бронзовый призёр чемпионата Европы (2011). В межсезонье-2020 Воронцевич стал свободным агентом.

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