Подруга Имана Шамперта родила дочь без помощи врачей в ванной

Известный баскетболист чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт во второй раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме». У спортсмена родилась дочь. Новорождённую назвали Рю Роуз. Самое интересное, что девочка появилась на свет в домашних условиях. Избранница Шамперта рожала дома и без помощи медицинского персонала. Первый ребёнок пары также родился дома.

«Здоровый ребёнок. Маленькая сестричка, ещё одна дочь. Чёрная любовь победила. Добро пожаловать, малышка. Мы любим тебя», — написал Шамперт.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».

Шамперт нынешний сезон начинал в составе «Бруклин Нетс», но вскоре был отчислен из ростера. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента.