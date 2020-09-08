Подруга Имана Шамперта родила дочь без помощи врачей в ванной

Известный баскетболист чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт во второй раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме». У спортсмена родилась дочь. Новорождённую назвали Рю Роуз. Самое интересное, что девочка появилась на свет в домашних условиях. Избранница Шамперта рожала дома и без помощи медицинского персонала. Первый ребёнок пары также родился дома.
«Здоровый ребёнок. Маленькая сестричка, ещё одна дочь. Чёрная любовь победила. Добро пожаловать, малышка. Мы любим тебя», — написал Шамперт.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».
Шамперт нынешний сезон начинал в составе «Бруклин Нетс», но вскоре был отчислен из ростера. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента.
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