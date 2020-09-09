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Гомельский рассказал, что «Химкам» даёт подписание Макколлума

Гомельский рассказал, что «Химкам» даёт подписание Макколлума
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал последние трансферные новости, связанные с «Химками». По словам специалиста, приход Эрика Макколлума безусловно усилит коллектив из Московской области.

«Считаю подписание Макколлума усилением „Химок“. Этого игрока можно использовать на двух позициях — 2-го и 1-го номеров. он может давать отдых Шведу, когда нужно, а может подменять и Йовича. Кроме того у Куртинайтиса появляется возможность играть маленькой пятёркой с двумя остроатакующими игроками — Шведом и Макколлумом на флангах», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, одновременно с подписанием Макколлума «Химки» расстались с другим американским баскетболистом Крисом Крамером.

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