«Оклахома» решила не продлевать контракт с главным тренером

Клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер» ожидают изменения на тренерском мостике в следующем сезоне, информирует авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Как утверждает журналист, действующий главный тренер «Оклахомы» Билли Донован завершит своё сотрудничество с клубом по окончанию нынешнего сезона. Контракт с тренером истекает в конце сезона, и стороны решили не продлевать его.



По итогам регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» занял 5-е место (16-28) в Западной конференции. В первом раунде плей-офф клуб под руководством Билли Донована в 7-матчевой серии уступил «Хьюстон Рокетс» (3-4).



55-летний американский специалист Билли Донован руководил «Оклахомой» с апреля 2015 года. На протяжении 4 последних сезонов команда вылетает в первом же раунде плей-офф НБА.

Напомним, что Билли Донован являлся претендентом на награду лучшему тренеру года по версии НБА, которая по итогу досталась наставнику «Торонто Рэпторс» Нику Нёрсу.