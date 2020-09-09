НБА перенесла драфт, рынок свободных агентов и начало следующего сезона

НБА и профсоюз игроков решили перенести драфт, открытие рынка свободных агентов и старт сезона-2020/2021 на более поздние сроки, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Драфт НБА-2020 был запланирован на 16 октября, рынок свободных агентов — на 18 октября. Старт следующего сезона предварительно назначили на 1 декабря. Новые даты всех ключевых событий лиги будут установлены позже, поскольку НБА и профсоюз ещё продолжают активное обуждение. Шарания отметил, что драфт, скорее всего, перенесут на конец октября. По рынку свободных агентов и началу сезона-2020/2021 пока нет конкретики.
Комиссар НБА Адам Сильвер ранее заявлял, что приоритетом лиги является проведение следующего сезона со зрителями на трибунах. Ситуация с пандемией коронавируса пока не позволяет это осуществить.
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