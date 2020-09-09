Джеймс Харден объяснил поражение «Хьюстона» в матче с «Лейкерс»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:112).



«Мы не можем играть, позволяя им использовать свои сильные стороны. Нельзя разрешать им творить на краю площадки то, что они делали во второй половине. Леброн и Дэвис набирают свои очки, но есть и другие ребята, которых мы не сдержали. Вчера это был Маркиф Моррис, сегодня — Рэджон Рондо», — приводит слова Хардена Sport Illistrated.

Лучшей результативностью в составе «Лос-Анджелеса» в третьей игре отметился Леброн Джеймс, набравший 36 очков и сделавший 7 подборов. У «Рокетс» — Харден, на счету которого 30 очков и 9 подборов.

«Лос-Анджелес Лейкерс» ведёт в серии со счётом 2-1. В последний раз команда из Калифорнии была чемпионом НБА в 2010 году.