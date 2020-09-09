Кубок Невы: УНИКС выбыл из-за коронавируса, Милутинов сыграет за ЦСКА, Ухов — нет

УНИКС не выступит на предсезонном турнире «Кубок Невы» в Санкт-Петербурге из-за первично положительных результатов теста на коронавирус у нескольких баскетболистов команды, сообщает твиттер-аккаунт Единой лиги ВТБ.
Кубок Невы пройдёт в Санкт-Петербурге 10-11 сентября. Ранее из-за коронавируса у представителей команды от участия отказался «Локомотив-Кубань», который заменил «Автодор».
Сербский центровой Никола Милутинов в составе ЦСКА отправился на предсезонный турнир в Санкт-Петербурге, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «армейского» баскетбольного клуба.
Милутинов из-за пищевого отравления пропустил последние две контрольные игры ЦСКА: против «Зенита» (победа ЦСКА — 78:72) и подмосковных «Химок» (победа ЦСКА — 101:71).
Как отметили в пресс-службе ЦСКА, только продолжающий восстанавливаться после травмы защитник Иван Ухов остался в Москве и не поехал с командой в Петербург.
В связи с вынужденными изменениями в составе участников Кубка Невы расписание матчей становится следующим, сообщил «Зенит» на странице в социальной сети «ВКонтакте».
10 сентября в 20:00 на территории Академии баскетбола «Зенит» состоится игра БК «Зенит» против ПБК ЦСКА.
11 сентября в 20:00 также на территории Академии баскетбола «Зенит» встретятся БК «Автодор» и ПБК ЦСКА.
12 сентября в 17:00 в КСК «СИБУР АРЕНА» состоится завершающий матч Кубка Невы между БК «Зенит» и БК «Автодор».
«К сожалению, УНИКС не примет участия в турнире — в день вылета клуб получил первично положительные результаты теста на COVID-19 у нескольких игроков команды», — говорится в сообщении.
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