Призёр Олимпиады в составе сборной России и экс-звезда ЦСКА могут возглавить «Индиану»

Ассистент главного тренера «Сан-Антонио Спёрс», бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России Бекки Хэммон и помощник «Миннесота Тимбервулвз», экс-игрок ЦСКА Дэвид Вантерпул претендуют на пост главного тренера клуба НБА «Индиана Пэйсерс», сообщает ESPN. Одним из главных конкурентов Хэммон и Вантерпула за вакантную должность станет экс-главный тренер «Сакраменто Кингз» Дэйв Йоргер.
«Пэйсерс» также проведут собеседование с рядом ассистентов, в числе которых Уилл Харди («Сан-Антонио Спёрс»), Дэн Крэйг и Крис Куинн («Майами Хит»), Джамал Мозли и Стефен Сайлас («Даллас Маверикс»), Дарвин Хэм и Чарльз Ли («Милуоки Бакс»), Пэт Дилэйни («Орландо Мэджик»), Айме Удока («Филадельфия Сиксерс»), Жак Вон («Бруклин Нетс») и Нэйт Тиббетс («Портленд Трэйл Блэйзерс»).
Ранее «Индиана» уволила главного тренера Нэйта Макмиллана после поражения в серии с «Майами Хит» (0-4) в первом раунде плей-офф.
- 9 сентября 2020
-
21:14
-
20:59
-
20:38
-
20:22
-
20:19
-
19:56
-
19:45
-
19:39
-
19:30
-
19:12
-
18:43
-
17:30
-
16:37
-
15:27
-
15:12
-
14:54
-
14:01
-
13:06
-
12:42
-
11:41
-
11:38
-
11:05
-
10:55
-
10:13
-
10:01
-
09:27
-
09:15
-
08:47
-
08:15
-
07:54
-
07:40
-
07:36
-
07:14
-
06:59
-
06:58