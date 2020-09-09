Призёр Олимпиады в составе сборной России и экс-звезда ЦСКА могут возглавить «Индиану»

Ассистент главного тренера «Сан-Антонио Спёрс», бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России Бекки Хэммон и помощник «Миннесота Тимбервулвз», экс-игрок ЦСКА Дэвид Вантерпул претендуют на пост главного тренера клуба НБА «Индиана Пэйсерс», сообщает ESPN. Одним из главных конкурентов Хэммон и Вантерпула за вакантную должность станет экс-главный тренер «Сакраменто Кингз» Дэйв Йоргер.



«Пэйсерс» также проведут собеседование с рядом ассистентов, в числе которых Уилл Харди («Сан-Антонио Спёрс»), Дэн Крэйг и Крис Куинн («Майами Хит»), Джамал Мозли и Стефен Сайлас («Даллас Маверикс»), Дарвин Хэм и Чарльз Ли («Милуоки Бакс»), Пэт Дилэйни («Орландо Мэджик»), Айме Удока («Филадельфия Сиксерс»), Жак Вон («Бруклин Нетс») и Нэйт Тиббетс («Портленд Трэйл Блэйзерс»).



Ранее «Индиана» уволила главного тренера Нэйта Макмиллана после поражения в серии с «Майами Хит» (0-4) в первом раунде плей-офф.