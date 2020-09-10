Кавай Леонард установил мощный рекорд франшизы «Клипперс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард набрал 30 очков, сделал 11 подборов и отдал 9 передач в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (96:85).



Согласно сообщению TalkBasket, Леонард стал первым игроком в истории «Клипперс», кто набрал в матче плей-офф 30+ очков, 11+ подборов и 9+ передач.



Кавай стал самым результативным в своей команде в этой игре. Лучшую статистику в составе «Денвера» продемонстрировал сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл, — 26 очков, 11 подборов и 6 передач.



После четвёртой игры счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Клипперс». Следующая встреча между командами состоится в субботу, 12 сентября. Начало – в 1:30 мск.