Новичок «Зенита» Пангос: центр Санкт-Петербурга просто восхитительный

Новичок «Зенита» разыгрывающий защитник Кевин Пангос рассказал о своём знакомстве с Санкт-Петербургом и общении с новыми партнёрами.
«Я нахожусь в Санкт-Петербурге не так долго, но уже оценил, что здесь очень много хороших ресторанов. Мы иногда ходим с ребятами поужинать и почти всегда находимся под впечатлением от вкусной еды. Плюс, конечно, я уже успел посетить многие достопримечательности, центр просто восхитительный. Когда снимут ограничения, у меня в планах посетить ещё несколько музеев. В целом, конечно, я восхищен городом, его архитектурой.
Чаще всего провожу свободное время с Билли Бэроном, Остином Холлинзом и Алексом Пойтрессом. Остальные ребята тоже очень общительные, у нас отличный коллектив. У кого самый смешной английский? Виталий Фридзон вне конкуренции», — приводят слова Пангоса «Известия».
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