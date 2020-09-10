Стали известны новые обстоятельства увольнения Донована из «Оклахомы»

Бывшему главному тренеру «Оклахома-Сити Тандер» Билли Доновану предложили новый двухлетний гарантированный контракт ещё перед рестартом сезона НБА в Орландо, но он отказался от сделки, сообщает The Athletic.
Обе стороны согласились возобновить переговоры после окончания сезона, но в конечном итоге решили расстаться 8 сентября, всего через несколько дней после того, как «Оклахома-Сити» проиграл в серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА с «Хьюстон Рокетс» (3-4).
Донован понял, что «Оклахома-Сити» с высокой степенью вероятности в межсезонье расстанется с опытными игроками Крисом Полом, Стивенсом Адамсом, Денисом Шрёдером и Данило Галлинари. Специалист не хотел возглавлять перестроечную команду. В услугах Донована заинтересованы «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Филадельфия Сиксерс» и «Индиана Пэйсерс».
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