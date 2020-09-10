Эксперт: Леброн нахваливал «Кавс» и «Хит» перед уходом. Не исключён уход Янниса из «Бакс»

Эксперт Том Хаберстро считает, что Яннис Адетокунбо может покинуть «Милуоки Бакс», несмотря на заявление, что он собирается остаться в команде.
«Да, конечно, слова Янниса о том, что он останется в команде, — не то, что хочет слышать „Голден Стэйт“ или любая другая команда в НБА, которая надеется заполучить Адетокунбо в состав. Но я хочу напомнить людям, что Кевин Дюрант и Леброн Джеймс тоже хорошо отзывались об „Оклахома Сити“, „Кливленде“ и „Майами“ перед тем, как покинуть команду. Не стоит исключать, что Яннис покинет „Милуоки“, — приводит слова Хаберстро Yahoo.
«Бакс» проиграли в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (94:103) и вылетели из розыгрыша плей-офф, уступив в противостоянии — 1-4.
Яннис в этом сезоне был признан лучшим оборонительным игроком НБА. Кроме того Адетокунбо считается одним из фаворитов гонки за MVP.
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