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Пресс-конференцию Энтони Дэвиса прервала собака

Пресс-конференцию Энтони Дэвиса прервала собака
Баскетбол / НБА 0

Во время пресс-конференции форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса после четвёртого матча серии с «Хьюстон Рокетс» (110:100, 3-1) произошёл забавный эпизод. Когда одна из журналисток задавала по видеосвязи свой вопрос, в её доме начала лаять собака.

Женщина извинилась, но когда она закончила вопрос, Энтони не смог дать ей ответ. «Всё, что я слышал, – это гав-гав», — сказал он.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс». Эпизод с собакой на тайминге 6:45.

Дэвис в четвёртом матче серии с «Рокетс» показал лучшую результативность в составе своей команды: на его счету 29 очков, 12 подборов и 5 передач. Также в составе «Лейкерс» дабл-дабл на свой счёт записал Леброн Джеймс — 16 очков, 15 и подборов и 9 передач. В составе «Хьюстона» лучшую результативность продемонстрировал Расселл Уэстбрук, набравший 25 очков и сделавший 3 подбора. У Джеймса Хардена дабл-дабл из 21 очка и 10 передач.

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