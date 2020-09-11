«Хьюстон» шокирован действиями НБА в ситуации с нелегальным попаданием девушки в «пузырь»

Обозреватель Бен Голивер рассказал, что в стане «Хьюстон Рокетс» шокированы тем, как развивается ситуацию с Дэниелом Хаусом. Напомним, боссы лиги обвиняют игрока в том, что он пригласил в «пузырь» в Орландо малознакомую девушку, что является нарушением правил безопасности. Хаус отвергает все обвинения, но тем не менее, он уже пропустил два матча серии плей-офф, так как по сути был отстранён за проступок, вина в котором ещё не доказана.

«В НБА относятся к Хаусу как к виновному, причём до тех пор, пока не будет доказана его невиновность. Меры безопасности они ставят поверх всего. Профсобз игроков чувствует, что связан по рукам. Как только в профсоюзе начинают говорить о презумпции невиновности, НБА немедленно отвечает словами о безопасности. Но должен быть какой-то баланс. Если бы ситуация, подобная ситуации Хауса, случилась со звёздным игроком, мы бы не увидели такого развития событий. Они хотят сделать из кого-то пример для всех», — приводит слова Голивера Clutch Points.