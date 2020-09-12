«Барселона» обыграла чемпиона Испании в матче за Суперкубок

«Барселона» обыграла «Басконию» (72:68) в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Эта встреча стала первой официальной для «Барселоны» под руководством нового главного тренера Шарунаса Ясикявичюса.



Лучшую результативность в составе «Барселоны» показали атакующий защитник Алекс Абринес (19 очков) и тяжёлый форвард Никола Миротич (13 очков, 6 подборов). Разыгрывающий Ник Калатес в дебютном матче за «Барселону» набрал 4 очка (1/9 с игры) и 8 передач.

В составе действующего чемпиона Испании — «Басконии» — звание лучшего скорера разделили сразу три игрока: форвард Алек Питерс (14 очков, 4 подбора), разыгрывающий Лука Вильдоса (14 очков, 3 подбора) и атакующий защитник Рокас Гедрайтис (14 очков, 5 подборов и 3 передачи).

В финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с победителем пары «Реал» — «Тенерифе».