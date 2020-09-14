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Назван MVP Суперкубка Испании

Назван MVP Суперкубка Испании
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий «Реала» Факундо Кампаццо признан MVP Суперкубка Испании, сообщает официальный сайт лиги ACB.

Аргентинец набирал в среднем 15 очков, 4,5 передачи и 4,5 подбора за два матча турнира с «Тенерифе» и «Барселоной».

В финальной игре с «Барселоной» (72:68) на счету Кампаццо 21 очко, 4 подбора при рейтинге эффективности 18 баллов. В составе мадридского клуба Альберто Абальде (13 очков) и Габриэль Дек (11 очков) сумели покорить двузначную результативность. У «Барселоны» самым результативным стал тяжёлый форвард Никола Миротич — 22 очка, 7 подборов и 28 баллов рейтинга эффективности. Центровой Брэндон Дэвис записал на свой счёт 12 очков и 8 подборов, в активе разыгрывающего Ника Калатеса 11 баллов в графе результативности.

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