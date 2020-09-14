Торнике Шенгелия рассказал, почему перешёл в ЦСКА

Тяжёлый фоврард ЦСКА Торнике Шенгелия рассказал, почему перешёл в «армейский» клуб из «Басконии» в межсезонье-2020.



«Над предложением ЦСКА думал недолго, на самом деле мне потребовалось около недели, может, чуть меньше на принятие положительного решения. Почему «армейцы»? Это один из сильнейших клубов Европы. Я уже говорил и готов повторить: я счастлив быть частью команды, действующего чемпиона Евролиги. Неважно, что пишут и говорят. Да, на данный момент ЦСКА является действующим чемпионом, и мы будем делать всё, чтобы это и было дальше. Мы ставим перед собой цель продолжать побеждать. Как приняли новые партнёры? Очень-очень тепло. Великолепная команда с потрясающими игроками. К тому же я ранее играл в «Басконии» с Дарраном Хиллиардом (сезон-2018/2019), Йоханнесом Фогтманном с 2016 по 2019 год. Так что вроде бы перешёл в новую команду, но со всеми ребятами пересекались, общались», — приводит слова Шенгелии News.ru.