Кириленко: переход из «Спартака» в ЦСКА — это был выход на следующий уровень

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал, как на его игровую карьеру повлиял переход из «Спартака» (Санкт-Петербург) в ЦСКА (Москва).
«Можно долго рассуждать гипотетически, но я доволен тем, как сложилась моя карьера. В ней было много радостных событий и приятных воспоминаний. В 18 лет быть выбранным на драфте НБА – какой баскетболист об этом не мечтает? Заметили бы меня скауты НБА, останься я в «Спартаке», переживавшем не лучшие времена? Спорный вопрос.
С Владимиром Петровичем Кондрашиным у нас был интересный разговор о переезде в Москву. Он спрашивает: «Андрей, сколько тебе нужно денег, чтобы ты остался в Петербурге?» Отвечаю: «Владимир Петрович, но вы же понимаете, что это вопрос не денег, а моего дальнейшего прогресса». На тот момент я был лидером «Спартака» и нуждался в следующем шаге. А в ЦСКА пришёл молодым парнем, который должен был заново всё доказывать. Это был выход на следующий уровень, ступенька для перехода в НБА. Не уверен, что из «Спартака», даже в роли лидера можно было сделать этот шаг», — приводит слова Кириленко «Петербургский дневник».
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