Рэй Аллен — о первой игре против Майкла Джордана: я был напуган до смерти

Двукратный чемпион НБА Рэй Аллен вспомнил, как впервые сыграл против легендарного Майкла Джордана. Аллен признался, что сильно нервничал перед матчем. В 1996 году Аллен был задрафтован «Милуоки Бакс». И в одном из предсезонных матчей «Милуоки» встречался с «Чикаго Буллз».

«Моя вторая игра предсезонки. Мы играли с «Буллз» в 1997 году. Представьте, 21-летний мальчика, который играет против Майкла Джордана. Я был напуган до смерти! Представьте, играет музыка, Майкл выбегает на паркет, все ждут начало матча. Тогда происходящее мне казалось чем-то нереальным», — цитирует Аллена Fadeawayworld.

Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.