Майкл Джордан поймал рыбу весом 200 кг. Видео

Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» 1990-х Майкл Джордан поймал огромного марлина весом 200,6 кг, сообщает New York Post.

Легендарный спортсмен принимал участие в рыболовном конкурсе Big Rock Blue Marlin Tournament. Призовой фонд турнира составляет $ 3,3 млн. Победитель, поймавший самую крупную рыбу, забирает треть суммы от призового фонда.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.

Ранее сообщалось, что Майкл Джордан пожертвует $ 100 млн на борьбу с расовым неравенством после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских.