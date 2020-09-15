Победный бросок Принтезиса в кольцо ЦСКА признан моментом десятилетия в Евролиге

Точный бросок форварда греческого «Олимпиакоса» Георгиоса Принтезиса в финальной встрече с московским ЦСКА в сезоне-2011/2012 признан моментом десятилетия (с 2010 по 2020 год) баскетбольной Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.



«Олимпиакос» уступал со счётом 60:61, но бросок Принтезиса за 0,7 секунды до сирены вывел его команду вперёд. ЦСКА не хватило времени на финальную атаку. «Олимпиакос» выиграл матч – 62:61 и стал победителем турнира.

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Лучший момент определялся по итогам голосования болельщиков.



Напомним, ЦСКА проведёт первый матч в Евролиге сезона-2020/2021 1 октября в гостях на арене «Палау Блауграна» с испанским клубом «Барселона».