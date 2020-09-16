«Майами» в овертайме обыграл «Бостон» в первом финальном матче Восточной конференции
Завершился первый матч финальной серии Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Киссими на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 117:114.
Самым результативным в составе «Майами» стал Горан Драгич, который записал в свой актив 29 очков. Джей Краудер набрал 22 очка. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов. Маркус Смарт записал в свой актив 23 очка.
Таким образом, счёт стал 1-0 в пользу «Майами» в серии до четырёх побед. Следующий матч между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» состоится 18 сентября, начало игры – 02:30 мск.
НБА - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
16 сентября 2020, среда. 01:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 117
ОТ
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Смарт - 26, Уокер - 19, Браун - 17, Уонамэйкер - 11, Тайс - 4, Уильямс - 3, Оджелей - 2, Уильямс - 2, Грин, Кантер, Лэнгфорд, Пуарье, Уотерс, Фалль, Хэйворд, Эдвардс
Майами Хит: Горан Драгич - 29, Краудер - 22, Батлер - 20, Адебайо - 18, Хироу - 12, Робинсон - 6, Олиник - 4, Игуодала - 3, Нанн - 3, Александер, Винсент, Джонс, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
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