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«Денвер» легко обыграл «Клипперс» и вышел на «Лейкерс» в финале Западной конференции

«Денвер» легко обыграл «Клипперс» и вышел на «Лейкерс» в финале Западной конференции
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 7-й матч полуфинальной серии Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Денвера» — 104:89.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 40 очков и совершивший 4 передачи и 5 подборов. Трипл-дабл в составе номинальных гостей оформил сербский центровой Никола Йокич – 16 очков, 22 подбора и 13 передач.

Лучшую результативность в составе «Клипперс» продемонстрировал центровой Монтрезл Харрелл. На его счету 20 очков и 3 подбора.

Таким образом, игроки «Денвера» выиграли серию со счётом 4-3, уступая в ней 1-3, и вышли в финал Западной конференции, в котором встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс», обыгравшим «Хьюстон Рокетс» (4-1).

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
16 сентября 2020, среда. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
89 : 104
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 20, Леонард - 14, Беверли - 11, Грин - 11, Джордж - 10, Л. Уильямс - 7, Моррис - 7, Зубац - 6, Шамет - 3, Джексон, Коффи, Макгрудер, Мэнн, Ноа, Паттерсон
Денвер Наггетс: Маррей - 40, Йокич - 16, Грант - 14, Харрис - 14, Крэйг - 6, Миллсэп - 6, Моррис - 5, Портер - 2, Пламли - 1, Бартон, Бол, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Дэниелс, Кук, Чанчар
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