«Денвер» легко обыграл «Клипперс» и вышел на «Лейкерс» в финале Западной конференции

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 7-й матч полуфинальной серии Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Денвера» — 104:89.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 40 очков и совершивший 4 передачи и 5 подборов. Трипл-дабл в составе номинальных гостей оформил сербский центровой Никола Йокич – 16 очков, 22 подбора и 13 передач.



Лучшую результативность в составе «Клипперс» продемонстрировал центровой Монтрезл Харрелл. На его счету 20 очков и 3 подбора.



Таким образом, игроки «Денвера» выиграли серию со счётом 4-3, уступая в ней 1-3, и вышли в финал Западной конференции, в котором встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс», обыгравшим «Хьюстон Рокетс» (4-1).