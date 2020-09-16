Иванов: самая близкая лига нам — КХЛ

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал возможность введения в лиге потолка зарплат.
«Самая близкая лига нам — КХЛ. Там есть потолок зарплат, я это приветствую, но участники КХЛ играют только в КХЛ. В баскетболе всё по-другому. Пятёрка клубов с большими бюджетами играют в еврокубках. Думаю, вам не надо объяснять, какие задачи они перед собой ставят. Главное — успешное выступление в Евролиге и в Еврокубке. Четыре остальных российских клуба не могут играть в Евролиге с их бюджетом. Минимум бюджета для Евролиги — один миллиард. Вы посмотрите бюджеты «Барселоны», «Реала» и сами всё поймёте.
Делать одинаковый потолок игрокам в Лиге ВТБ невозможно. Клубы проводят огромное количество разных матчей. Единственное, что мы можем делать, — раскрыть бюджеты. А делать одинаково — напоминает мне философию героя «Собачьего сердца». К чему мы придём? К катастрофе», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 16 сентября 2020
-
16:14
-
16:10
-
16:01
-
15:54
-
15:44
-
15:43
-
15:35
-
15:26
-
15:15
-
14:51
-
14:47
-
14:42
-
14:11
-
13:02
-
12:39
-
12:10
-
10:47
-
10:34
-
10:30
-
10:14
-
09:55
-
08:59
-
08:30
-
08:07
-
07:59
-
07:54
-
07:53
-
07:40
-
07:36
-
07:31
-
07:30
-
07:30
-
07:26
-
07:11
-
06:43