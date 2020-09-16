Иванов: самая близкая лига нам — КХЛ

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал возможность введения в лиге потолка зарплат.



«Самая близкая лига нам — КХЛ. Там есть потолок зарплат, я это приветствую, но участники КХЛ играют только в КХЛ. В баскетболе всё по-другому. Пятёрка клубов с большими бюджетами играют в еврокубках. Думаю, вам не надо объяснять, какие задачи они перед собой ставят. Главное — успешное выступление в Евролиге и в Еврокубке. Четыре остальных российских клуба не могут играть в Евролиге с их бюджетом. Минимум бюджета для Евролиги — один миллиард. Вы посмотрите бюджеты «Барселоны», «Реала» и сами всё поймёте.

Делать одинаковый потолок игрокам в Лиге ВТБ невозможно. Клубы проводят огромное количество разных матчей. Единственное, что мы можем делать, — раскрыть бюджеты. А делать одинаково — напоминает мне философию героя «Собачьего сердца». К чему мы придём? К катастрофе», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.