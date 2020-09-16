«Клипперс» приняли решение по Доку Риверсу

«Лос-Анджелес Клипперс» не будут увольнять главного тренера Дока Риверса, несмотря на поражение в серии плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» (3-4), сообщает Yahoo Spots.



Риверс стал главной причиной, по которой форвард Кавай Леонард присоединился к «Клипперс» прошлым летом. Кроме того, Риверс является одним из самых уважаемых тренеров в НБА. В последние месяцы Риверс был ключевым спикером, выступающим против расовой несправедливости. Он также сыграл ведущую роль во время бойкота игроков в прошлом месяце и считается сильным лидером.



Напомним, в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 7-й матч полуфинальной серии Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Денвера» — 104:89. Таким образом, игроки «Денвера» выиграли серию со счётом 4-3, уступая в ней 1-3, и вышли в финал Западной конференции, в котором встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс», обыгравшим «Хьюстон Рокетс» (4-1).

