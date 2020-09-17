«Лейкерс» изменят тактику из-за Николы Йокича

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель заявил, что в финальной серии Западной конференции с «Денвер Наггетс» его команда оптимизирует тактику из-за Николы Йокича.

«Йокич — один из самых уникальных игроков в мире, один из самых уникальных центровых за всю историю. Это сильно повлияет на серию, на самом деле. Речь идёт о том, как мы будем использовать центровых. Не хочу вдаваться в подробности, но мы будем теми «Лейкерс», которыми были на протяжении сезона. В прошлой серии мы подстроились под смолл-болл, но сейчас вернёмся к классической форме», – приводит слова Вогеля ESPN.

В четырёх победных матчах серии с «Рокетс» центровые «Лейкерс» Дуайт Ховард и Джавэйл Макги в сумме провели на площадке 23 минуты.