Девин Букер: по именам у «Химок» одна из сильнейших команд на континенте
Центровой «Химок» Девин Букер оценил потенциал команды на сезон-2020/2021.
«Мы еще не до конца сыгрались, все-таки с новичками провели всего несколько тренировок. Но буквально два-три официальных матча и будем в полном порядке. Думаю, что команда серьезно усилилась. Поэтому продолжим ставить перед собой амбициозные цели, как в Евролиге, так и Единой лиге ВТБ. По именам у нас одна из сильнейших команд на континенте, теперь это надо доказать на площадке», — приводят слова Букера «Известия».
Первый официальный матч сезона «Химки» проведут 20 сентября дома с санкт-петербургским «Зенитом» в Единой лиге ВТБ. Стартовую встручу Евролиги с «Панатинаикосом» подопечные Римаса Куртинайтиса сыграют 2 октября на своей площадке.
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