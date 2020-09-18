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«Хьюстон» сделал Уэстбрука доступным для обмена, Харден остаётся неприкасаемым

«Хьюстон» сделал Уэстбрука доступным для обмена, Харден остаётся неприкасаемым
Баскетбол / НБА 0

Один из фунционеров клуба Восточной конференции заявил, что «Хьюстон Рокетс» дал понять остальным клубам НБА о доступности для обмена защитника Расселла Уэстбрука, однако его напарник по задней линии защитник Джеймс Харден остаётся неприкасаемым.

«Вероятно, обмен Джеймса Хардена — один шаг, на который „Рокетс“ не готовы пойти. Харден позволяет „Хьюстону“ быть представленным на национальном телевидении, команда постоянно выходит в плей-офф. Несколько команд полагают, что Уэстбрук доступен для обмена, но они не получили от „Хьюстона“ никаких указаний на то, что Харден обладает каким-либо иным статусом, кроме неприкасаемого. Считаю, что „Рокетс“ должны рассматривать все варианты, включая обмен Хардена», — приводит слова функционера Bleacher Report.

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