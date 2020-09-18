Анна Седокова вышла замуж за Яниса Тимму

Певица Анна Седокова вышла замуж за форварда «Химок» Яниса Тимму.

«Можете нас поздравлять», — написала Седокова в своём телеграм-канале.

Отмечается, что Седокова и Тимма поженились ещё 6 сентября в Барвихе, там же без лишнего шума отметили событие.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова. Недавно Седокова согласилась выйти замуж за Тимму.



В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».