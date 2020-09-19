«Лейкерс» установили рекорды сезона и десятилетия в первой игре с «Наггетс»

Завершился первый матч финальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 126:114. Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Лейкерс».



126 набранных очков — лучшая результативность команды Леброна Джеймса в первой игре серии плей-офф и лучшая для франшизы «Лейкерс» с 2010 года. 33 результативных передачи — рекорд «Лейкерс» в текущем розыгрыше плей-офф.

Видео можно посмотреть в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

Следующий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится 21 сентября, начало – в 2:30 мск.