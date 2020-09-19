Дончич вошёл в историю после голосования за MVP. Если бы не пандемия, он бы обошёл Леброна

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал вторым самым молодым игроком, попавшим в топ-5 голосования за MVP НБА.
Леброн Джеймс (21 год 110 дней) остаётся рекордсменом. При этом Дончич (21 год 168 дней) превзошёл таких суперзвёзд, как Кевин Дюрант (21 год 197 дней) и Тим Данкан (21 год 359 дней). Если бы не приостановка сезона НБА из-за пандемии коронавируса, Лука превзошёл бы и Леброна.
Напомним, форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, ставший обладателем награды во второй раз кряду, получил 85 голосов. Второе место в голосовании занял форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (16 голосов за первое место, 84 — за второе). На третьем месте находится защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден (1 голос за второе место, 64 — за третье).
В топ-10 вошли также Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Энтони Дэвис («Лейкерс»), Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс») и Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»).
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